Massentests in Salzburg, Oberösterreich und Kärnten starten

In Salzburg startet am Freitag das Massenscreening in der Landeshauptstadt, wo auch am Samstag noch getestet wird. Am Samstag folgen auch der Pinzgau und der Lungau, am Sonntag ist die Bevölkerung im Flachgau, Tennengau und Pongau dran. Am Montag können sich noch alle Bewohner in den Seniorenheimen und Behinderteneinrichtungen des Landes testen lassen.

apa