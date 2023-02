Viele hatten am Sonntag große Probleme mit der Internetverbindung am PC, oder auch mit dem Telefonnetzwerk: So meldete TIM am Sonntag zunächst technische Probleme.Später stellte sich heraus, dass den ganzen Tag über weltweit massive Hackerangriffe im Gange seien. Ob die technischen Probleme von TIM auch daher rühren, ist derzeit nicht bekannt.Inzwischen sind Experten in Italien dabei, eine Vielzahl von wichtigen Systemen auf Hackerangriffe zu untersuchen und diese zu stoppen. Nichtsdestotrotz gehe man davon aus, das die Hackerangriffe noch immer im Gange seien.Italien ist bei weitem nicht das einzigen Land, das am Sonntag von Hackerangriffen betroffen war: Auch in den USA, in Kanada, in Finnland und in Frankreich wurden Angriffe gemeldet.