Massive Kontrollen am Wochenende: 20 Führerscheine eingezogen

In der Nacht von Freitag auf Samstag gab es spezielle Straßenkontrollen zwischen Bruneck und Rasen-Antholz. Von 25 kontrollierten Fahrzeuglenkern ist der Alkoholtest bei 5 positiv ausgefallen. Den 5 betrunkenen Fahrern wurde der Führerschein sofort entzogen, 2 von ihnen wurden auch angezeigt.Weitere 6 Führerscheine wurden aufgrund von Geschwindigkeitsübertretungen auf der MeBo eingezogen. Im Rahmen der dortigen Geschwindigkeitskontrollen ist den Straßenpolizisten auch ein weiterer Alkohollenker aufgefallen: Der Wert war doppelt so hoch wie erlaubt.Auch auf der Brennerautobahn wurden am vergangenen Wochenende 3 Führerscheine eingezogen und zwar wegen Nichtbeachtung des Überholverbotes für Schwerfahrzeuge und wegen ungültiger Fahrerlaubnisse.Auch an zukünftigen Wochenenden will die Straßenpolizei vermehrt Kontrollen durchführen.

