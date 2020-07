Massive Kontrollen der Straßenpolizei: Motorräder, Busse und Lkw im Fokus

In Zusammenarbeit mit den Carabinieri und den örtlichen Polizeibehörden konzentrierte sich die Kontrolltätigkeit auf die Dolomitenpässe in Gröden, im Gader- und im Pustertal. Insgesamt wurden 26 Motorradfahrer wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen, Missachtung von Verkehrsschildern und/oder rücksichtslosem Überholen sanktioniert.Im Rahmen weiterer spezifischer Kontrollen von Lastkraftwagen und Bussen an der Autobahnmautstelle in Vahrn – eine viel benutzte Ein- und Ausfahrt für eines der am stärksten vom Sommertourismus betroffenen Täler, dem Pustertal – wurde ein Lkw-Fahrer erwischt, der mit etwa 1,7 Promille unterwegs war.Der Fahrer wurde bei der Justizbehörde wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss gemäß Art. 186-bis angezeigt. Der Lastwagenfahrer riskiert zusätzlich zu der vorgesehenen strafrechtlichen Sanktion den Entzug des Führerscheins von mindestens 8 bis maximal 18 Monaten als Berufskraftfahrer eines für den Gütertransport eingesetzten Fahrzeugs mit einem Gewicht von mehr als 3,5 Tonnen.

stol/vs