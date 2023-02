Massiver Dachstuhlbrand mitten in Tschars

Foto: © videoaktiv

Die Alarmierung erfolgte gegen Mitternacht: In einem Wohnhaus in der Kartheingasse mitten in Tschars war ein Feuer ausgebrochen. Wodurch das Feuer ausgelöst wurde ist derzeit nicht bekannt.Die Flammen breiteten sich schnell aus, weshalb sich ein massiver Dachstuhlbrand mit starker Rauchentwicklung entwickelte. Zahlreiche Vinschger Feuerwehren und Atemschutztrupps sind seit mehreren Stunden mit den schwierigen Löscharbeiten mit Unterstützung von 2 Drehleitern beschäftigt und konnten eine weitere Ausbreitung der Flammen verhindern.Die Wehrleute mussten das Dach des Wohnhauses an mehreren Stellen öffnen, um Brandherde zu lokalisieren und gezielt ablöschen zu können. Die umfangreichen Nachlöscharbeiten sind noch im Gange und werden laut Informationen der Einsatzkräfte auch noch längere Zeit in Anspruch nehmen.Die guten Nachricht: Laut ersten Informationen wurde bei dem Brand niemand verletzt, obwohl das Wohnhaus bewohnt war.Im Einsatz stehen die Freiwilligen Feuerwehren von Galsaun, Staben, Naturns, Göflan, Meran, Kastelbell, Tabland, Tschirland sowie der Bezirksfeuerwehrverband Untervinschgau, das Weißes Kreuz und die Behörden.