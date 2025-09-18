<BR \/><BR \/><BR \/>Am Mittwoch wurde die 15-jährige Matilda Ferrari zu Grabe getragen: Sie war am Montagmorgen auf dem Weg zur Schule von eine Lkw erfasst und getötet ( <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/15-jaehrige-in-trentino-von-lkw-ueberfahren-und-getoetet" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier lesen Sie mehr dazu)<\/a>. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1214199_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>„Du wirst uns fehlen, obwohl du immer in meinem Herzen bist“: Die erste, die beim Trauergottesdienst im Trentiner Pinzolo das Wort ergriff, war Matilda Ferraris jüngste Schwester Greta (10), berichtet die Tageszeitung „L'Adige“ in der heutigen Ausgabe.<h3>\r\n„Hatte gehofft, dass du nicht tot bist“ <\/h3> „Als ich dich vom Balkon der Wohnung aus am Boden liegen sah, habe ich gehofft, dass du nicht tot bist. Du bist aberweggeflogen, ohne, dass wir uns hätten verabschieden können. Du wirs ein wunderschöner Engel sein, obwohl du weder gehen noch eislaufen kannst, weil man deine Beine gebrochen hat. Ich hoffe, dass du nichts gespürt hast.“ <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1214202_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>„Du fehlst seit einem Tag und schon fühle ich eine große Leere“, sagte Matildas Bruder Nicolò. „Ich habe keine Rede vorbereitet“, erklärte Nada, die Mutter der 15-Jährigen. „Ich hatte dieser Tage nicht die Kraft, eine Rede vorzubereiten. Matilda hat eine unglaubliche Energie freigesetzt. Ich wollte mich einfach bei allen bedanken – bei jenen, die für mich eingekauft haben, mir Blumen gebracht haben und für die Botschaften aus aller Welt“, so die Mutter. „Ich danke euch allen, lasst uns Matilda nie vergessen.“ <BR \/><h3>\r\n„Ich wollte dich nach London bringen“ <\/h3>Die älteren Schwester Giada und Isolde sprachen gemeinsam, stützten und unterstützten sich gegenseitig beim schweren Abschied von Matilda. „Wir hatten noch so vieles vor – ich wollte dich nach London bringen“, sagte Isolde. „Jetzt kannst du den Engeln beibringen, so zu sein wie du.“ <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1214205_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Für Giada verlor alles plötzlich Bedeutung, als sie vom Tod ihrer Schwester erfuhr. „Jetzt kannst du in den Wolken eislaufen und du wirst immer hell leuchten, viel mehr als all die Medaillen, die du noch gewonnen hättest.“ <h3>\r\n„Carabinieri müssen weiterarbeiten, aber wir verstehen deine Verzweiflung“<\/h3>Schließlich ergriff Matildas Vater, Fabio, das Wort: „Eine Person wurde heute nicht erwähnt“, bemerkte er. „Ich war einige Jahre lang Lkw-Fahrer. Ich will an Nicola erinnern, auch er leidet schwer, auch er ist am Boden zerstört. Die Carabinieri müssen weiterarbeiten, aber wir verstehen deine Verzweiflung und stehen dir nahe.“