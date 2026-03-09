Frühmorgendlicher Einsatz für die Berufsfeuerwehr Bozen: <BR \/> Gegen 6.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einer stark verrauchten Wohnung im Neustifter Weg gerufen.<BR \/><BR \/>Eine Pflegerin hatte Alarm geschlagen, nachdem sie Rauch aus dem Schlafzimmer einer 94-jährigen Frau bemerkt hatte. Wie sich herausstellte, war dort aus bislang ungeklärter Ursache eine Matratze in Brand geraten.<BR \/><BR \/>Die Feuerwehr konnte das Feuer rasch unter Kontrolle bringen. Die Seniorin erlitt jedoch eine Rauchgasvergiftung. Der Notarzt übernahm vor Ort die Erstversorgung, anschließend wurde die Frau vom Weißen Kreuz ins Krankenhaus Bozen gebracht.<BR \/><BR \/>Neben der Berufsfeuerwehr Bozen standen auch die Stadtpolizei sowie das Weiße Kreuz mit Notarzt im Einsatz. Die Einsatzkräfte waren rund eine Stunde vor Ort.