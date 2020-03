Matura 2020: Interne Kommission, Verlängerung der Schulschließung

Die erste Entscheidung, die getroffen wird, ist, dass die Kommission der staatlichen Abschlussprüfung aus internen Mitgliedern und einem externen Präsidenten bestehen soll. Dies soll die Oberschüler beruhigen. Die Arbeit, die die Schüler von zu Hause aus leisten, soll geschätzt werden und sie sollen in der Prüfung nicht für die schwierige Lage Italiens bestraft werden. In den folgenden Tagen wird es weitere Informationen zur Matura und zur Mittelschulprüfung geben, sagte die Unterrichtsministerin.Unterrichtsministerin Lucia Azzolina schlug für die Matura 2020 6 interne Prüfer und einen externen Präsidenten vor. Bisher setzte sich die Maturakommission aus 3 externen und 3 internen Mitgliedern zusammen.Durch 6 interne Prüfer könnten die Professoren, die ihre Schüler auch unter den aktuellen Umständen online betreuen, ihre Fortschritte besser einschätzen. Außerdem könnten sie sicher gehen, dass nur das geprüft werde, was auch tatsächlich Teil der Lerninhalte gewesen sei.Bisher galt immer noch die Schulschließung bis zum 3. April. Die Unterrichtsministerin teilte aber mit, dass die Schulschließung sicher verlängert wird. Wie lange, kann zurzeit allerdings noch nicht festgelegt werden. Erst sobald die notwendigen Voraussetzungen bestehen, kann der reguläre Unterricht wieder aufgenommen werden.Aktuell sieht Lucia Azzolina keinen Grund, den Unterricht in den Sommerferien nachzuholen. Wenn der Fernunterricht an den Schulen weiterhin so gut funktioniert wie bisher, brauche es keine Verlängerung des Unterrichts in den Sommermonaten, so die Unterrichtsministerin.

jot/ansa