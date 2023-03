Matura nach 3 Jahren: Neues Modell an der Abendoberschule in Bozen

Leistungsprüfung nach jedem Abschnitt

Ausbildung umfasst allgemeinbildende Fächer

Es stellt eine herausragende Möglichkeit für Erwachsene über 18 Jahren dar, den Maturaabschluss in 6 Semestern beziehungsweise in 3 Jahren nachzuholen. So finden junge Menschen leichter ihren Weg zurück in die Ausbildung und anschließend in das Berufsleben, so eine Aussendung des Sozialwissenschaftlichen Gymnasiums Bozen .Die 3. Klasse der Abendoberschule ist für alle Erwachsene mit einer abgeschlossenen 2. Klasse einer Oberschule zugänglich. Sollten der Abschluss einer ganzen Klasse oder die Belegung einzelner Fächer fehlen, so können diese im Herbst über ein Modulsystem in Form von Vorbereitungskursen nachgeholt werden.Wie in der Tagesschule finden nach jedem Lernabschnitt Leistungsüberprüfungen und Klassenarbeiten statt. Ebenso ist es Pflicht 75 Prozent des Gesamtstundenkontingentes anwesend zu sein, um erfolgreich die jeweilige Klassenstufe zu bestehen. „Das neue Modell ermöglicht den Kandidaten in 3 Jahren die Matura zu erlangen und anschließend in das Berufsleben einzusteigen oder ein Studium aufzunehmen. Dank der Neuerungen wird die Erlangung der Matura über den zweiten Bildungsweg erleichtert,“ so die Schuldirektorin Monica Zanella.„Die Kandidaten müssen nämlich nicht mehr am Ende des Schuljahres über jedes einzelne Fach eine Eignungsprüfung ablegen, sondern können im Laufe des Schulbesuches nach jedem Abschnitt Leistungsüberprüfungen ablegen. Damit stellen wir sicher, dass alle Schüler kontinuierlich von ihren Lehrpersonen begleitet und bewertet werden“, sagt Zanella.„An unserer Schule haben wir beschlossen, das neue Modell heuer mit der 3. Klasse neu zu starten und die 5. Klasse noch nach dem alten Modell zur Matura hinzuführen“, erklärt die Koordinatorin Barbara Knapp.„Von der 3. bis zur 5. Klasse besuchen die Abendoberschüler von Montag bis Freitag von 18 bis 22 Uhr unsere Schule in der Roenstraße. Freitags hingegen, finden im 2 Wochenrhythmus alternierend zum Präsenzunterricht online-Unterricht oder Lernberatungen statt. Damit möchten wir den meist im Berufsleben stehenden jungen Erwachsenen zeitlich entgegenkommen.“Der Fächerkanon am Sozialwissenschaftlichen Gymnasiums Bozen ist breit gestreut und umfasst alle allgemeinbildenden Fächer und schwerpunktmäßig Volkswirtschaft und Recht, Sozialwissenschaften, Philosophie, Physik und Naturwissenschaften. Diese Fächerkombination bereitet die Kandidaten auf mögliche weitere Studiengänge besonders im sozialen oder sanitären Bereich, sehr gut vor, steht in der Aussendung.Der Antrag um Einschreibung kann jederzeit direkt an die Schule gestellt werden, wobei für das Schuljahr 2023/24 die Einschreibefristen für die 4. und 5. Klasse der 15. Juni 2023 und für die 3. Klasse der 30. September 2023 sind. Für Nachfragen können sich alle Interessierten an die Koordinatorin Barbara Knapp oder an die Schuldirektorin Monica Zanella wenden.