Matura: Post sorgt für Zustellung von Schutzmasken an Schulen

Im Hinblick auf die am morgigen Mittwoch beginnenden Maturaprüfungen hat der Zivischutz bereits im Vorfeld die notwendige Sicherheitsausrüstung an die Schulen verschicken lassen. Auch in Südtirol wurden rund 33.000 Gesichtsmasken an die verschiedenen Bildungseinrichtungen versandt.