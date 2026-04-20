Maturantinnen und Maturanten können sich ab sofort auf der Webseite <a href="https:\/\/beblessed.bz.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">beblessed.bz.it <\/a>dafür anmelden und erhalten am Prüfungstag einen persönlichen Segensgruß per WhatsApp.<BR \/><BR \/>Die Tradition, in Prüfungssituationen um Beistand zu bitten, hat eine lange Geschichte – „Be Blessed!“ verbindet sie mit digitalen Möglichkeiten: Am Morgen des Prüfungstages erhalten alle Angemeldeten einen persönlichen Segensgruß per WhatsApp. Die Aktion „Be Blessed!“ (deutsch: „Sei gesegnet!“) findet in Österreich heuer bereits zum fünften Mal statt und soll nun erstmals auch in Südtirol für eine zusätzliche Portion Ermutigung, Selbstvertrauen und Zuversicht sorgen. <BR \/><BR \/>Im Vorjahr wurden in ganz Österreich mehr als 13.000 personalisierte Nachrichten verschickt und für mehr als 3600 angemeldete Schülerinnen und Schüler gebetet. Maturantinnen und Maturanten sowie ihre Familie, Freunde und Lehrpersonen können sich online anmelden, in Südtirol über die Webseite https:\/\/beblessed.bz.it. Ein Drittel der Anmeldungen kam im vergangenen Jahr von Angehörigen wie Eltern, Großeltern, Mitschülerinnen und Mitschülern oder Lehrpersonen.<h3>Erstmals auch Diözese Bozen-Brixen mit dabei<\/h3>In Südtirol werden am ersten Tag der schriftlichen Matura, also am Donnerstag, 18. Juni 2026, Kerzen im Bozner Dom entzündet. In Österreich werden an den jeweiligen Prüfungstagen ab dem 5. Mai in verschiedenen (Dom-)Kirchen Kerzen als Zeichen des Gebets um Gottes Begleitung angezündet.<BR \/><BR \/>Die Segensbotschaften werden von Ordensleuten, Bischöfen sowie Seelsorgerinnen und Seelsorgern gestaltet. Mit dabei sind unter anderem die Bischöfe Josef Grünwidl, Benno Elbs, Hermann Glettler, Ivo Muser und Ägidius Zsifkovics.<BR \/><BR \/>Mit der Beteiligung der Diözese Bozen-Brixen wird die Aktion „Be Blessed!“ auf Südtirol ausgeweitet. Getragen wird die Aktion vom Amt für Schule und Katechese der Diözese und dem Inspektor und der Inspektorin für den Religionsunterricht an der Deutschen und Ladinischen Bildungsdirektion. In Österreich ist „Be Blessed!“ ein Projekt der Katholischen Kirche im Rahmen der Jugend-Initiative „Denk Dich Neu“.<h3>\r\nBischof Muser: Verbindung von digitaler und gelebter Begleitung<\/h3>Die Initiative habe sich in den vergangenen Jahren in Österreich zu einem breit getragenen Angebot entwickelt und verbinde „auf besondere Weise digitale Kommunikation mit einer konkreten Geste vor Ort – dem Entzünden einer Kerze als Zeichen des Gebets und der Begleitung“, sagt Bischof Ivo Muser. <BR \/><BR \/>„Meine eigene Matura liegt 45 Jahre zurück, und doch sind mir viele Fragen und Themen von damals noch sehr präsent. So wichtig habe ich diese Zeit erlebt“, erinnert sich Bischof Muser. Er hoffe, dass auch in Südtirol viele Maturantinnen und Maturanten durch die Aktion Bestärkung erfahren und dass sich auch Angehörige – Eltern, Geschwister, Freundinnen und Freunde sowie Großeltern – beteiligen und so ihre Verbundenheit ausdrücken können.