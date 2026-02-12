Der Unfall ereignete sich gegen 18.30 Uhr auf der Staatsstraße vor Grasstein. Aus bisher unbekannter Ursache war ein Pferd ausgebüxt und anschließend in den Unfall verwickelt worden.<BR \/><BR \/>Der Aufprall war heftig: Für das Tier endete der Unfall tödlich, am Fahrzeug entstanden beträchtliche Schäden. Der Fahrzeuglenker selbst blieb glücklicherweise unverletzt.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1274577_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Staatsstraße musste für rund 20 Minuten komplett gesperrt werden, es kam zu leichten Beeinträchtigungen im Verkehr. Vor Ort im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Mauls, das Weiße Kreuz sowie die Carabinieri.