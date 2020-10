Mayr-Nusser-Gedenktag: „Plädoyer für den Mut, unbekannte Wege zu gehen“

Die Diözese Bozen-Brixen begeht am Samstag das liturgische Gedenken an Josef Mayr-Nusser. Bis 2017 waren die Gebeine von Josef Mayr-Nusser in der Kirche von Lichtenstern bestattet. Der Präsident des Hauses der Familie Heiner Oberrauch lud am Freitagmorgen engagierte Menschen aus Südtirols Soziallandschaft und des Sanitätsbetriebs zu einer Gedenkviertelstunde in die Waldkirche von Lichtenstern ein: „Lasst uns aus Überzeugung nicht den leichten Weg gehen“, forderte er die drei Dutzend Teilnehmenden auf.