McFit-Gründer und Familie mit Kleinflugzeug abgestürzt

Nach Angaben der costa-ricanischen Behörden waren 6 Menschen an Bord der Maschine, 5 Deutsche sowie ein Pilot mit Schweizer Staatsangehörigkeit. Die „Bild“-Zeitung hatte am Samstag unter Berufung auf eine Sprecherin des Betreibers der McFit-Studios, der RSG-Group GmbH, berichtet, bei den deutschen Insassen handle es sich um Schaller, seine Freundin, deren Kinder und einen weiteren Mann.Die in Mexiko gestartete Maschine galt seit Freitagabend als vermisst. Am nächsten Tag waren im Meer vor der Karibikküste Costa Ricas Trümmerteile gefunden worden, die mutmaßlich von diesem Flugzeug stammten. Nach Informationen costa-ricanischer Medien war das Kleinflugzeug im südmexikanischen Bundesstaat Chiapas gestartet. Die Unglücksursache blieb unklar.