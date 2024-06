MeBo: 2 Pkw in Unfall verwickelt – Staus Richtung Süden

Eines der beiden im Unfall verwickelten Fahrzeuge. - Foto: © FF Vilpian

Gegen Leitplanke gefahren: Am Cabrio entstand ein Totalschaden. - Foto: © FF Vilpian

Kurz vor 9 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Vilpian alarmiert. An der MeBo-Ausfahrt Andrian hatten sich 2 Pkw touchiert, in der Folge prallte eines davon gegen eine Leitplanke. Am letztgenannten Fahrzeug entstand ein Totalschaden, aber auch das erste involvierte Auto wurde erheblich beschädigt.Ersten Informationen zufolge saßen nur die Lenker der Pkw in den Fahrzeugen. Einer der beiden Lenker zog sich eine Armverletzung zu – keiner der beiden sei schwerverletzt.Zum Einsatz rückte die Freiwillige Feuerwehr Vilpian sowie das Weiße Kreuz aus. Im Zuge der Unfallerhebungen und bei den Aufräumarbeiten bildeten sich auf dem Abschnitt der Schnellstraße in Richtung Süden Staus, die sich nach und nach im Laufe des Vormittags auflösten.