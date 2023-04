Schnellstraße MeBo: 2 Wildunfälle in einer Nacht

In den frühen Morgenstunden sprang bei Vilpian ein Hirsch vor ein Auto. Eine Person wurde infolge des Zusammenstoßes leicht verletzt.Bereits einige Stunden zuvor hatte es einen ähnlichen Zwischenfall mit einem Rehbock gegeben. Auch dieser war auf die Fahrbahn gesprungen und von einem Auto angefahren worden. Verletzte gab es hier jedoch glücklicherweise keine.Besonders im Frühling und im Herbst steigt hierzulande die Wahrscheinlichkeit eines Unfalls aufgrund von Wildwechsel. Autofahrer sind daher angehalten, besonders vorsichtig zu sein. Wie Jagdaufseher Hubert Burger im Gespräch mit S+ erklärte , ist vor allem in den Nachtstunden erhöhte Aufmerksamkeit geboten. Ein Reduzieren der Geschwindigkeit sowie das Vermeiden des grellen Aufblendlichtes können dazu beitragen, die Gefahr eines Zwischenfalls zu verringern.Sollte es jedoch trotzdem zu einem Unfall kommen, sind die Autofahrer verpflichtet, diesen zu melden. Burger empfiehlt, die einheitliche Notrufnummer 112 zu wählen, wodurch die Information umgehend an den Forstbereitschaftsdienst und den zuständigen Jagdaufseher weitergeleitet wird.