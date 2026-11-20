Die Arbeiten beginnen am 30. November und konzentrieren sich auf die MeBo-Anschlussstelle Eppan. Ziel ist es, die Unfallgefahr an den beiden Auf- und Abfahrten zu senken, einen flüssigen Verkehr ohne größere Rückstaus auf der MeBo und der SS 42 von und ins Überetsch zu gewährleisten und die Pünktlichkeit sowie den Fahrkomfort im öffentlichen Busverkehr zu verbessern. <BR \/><BR \/>„Heute ist ein wichtiger Tag für die Verkehrssicherheit in Südtirol. Wir geben den Startschuss für eines der wichtigsten Verkehrssicherheitsprojekte unseres Landes und nehmen damit einen besonders gefährlichen Verkehrsknotenpunkt in Angriff, den täglich Tausende Menschen passieren“, betont Mobilitäts- und Infrastrukturlandesrat Daniel Alfreider. „Mit den beiden neuen Kreisverkehren wollen wir das Unfallrisiko deutlich senken und die täglichen Wege sicherer machen“, fügt er hinzu. „Zugleich haben wir die Bauarbeiten so geplant, dass die Verkehrsteilnehmenden möglichst wenig beeinträchtigt werden.“<BR \/><BR \/>Eppans Bürgermeister Lorenz Ebner unterstreicht: „Für unsere Gemeinde ist das ein wichtiger Schritt. Mit dem Beginn dieser Arbeiten startet das erste von mehreren großen Mobilitätsprojekten für das Überetsch.“ Für Eppan bedeute das vor allem mehr Sicherheit und bessere Verbindungen im Alltagsverkehr, erklärt Ebner. „Als Gemeinde werden wir die Bauarbeiten eng begleiten und dabei besonders auf die Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger sowie der Betriebe achten. Unser Ziel ist es, die Beeinträchtigungen während der Bauzeit so gering wie möglich zu halten“, sagt der Eppaner Bürgermeister.<h3>\r\nDie Arbeiten im Detail<\/h3>Der Knotenpunkt wird mit zwei Kreisverkehren neu gestaltet. Sie haben jeweils einen Außendurchmesser von 58 Metern und werden an die MeBo-Richtungsfahrbahnen nach Bozen und Meran angebunden.<BR \/><BR \/>Zwischen dem Pillhof und der MeBo-Auffahrt in Richtung Bozen wird zudem ein Abschnitt der Überetscher Straße ausgebaut und mit einer Busvorzugsspur versehen. Die Spur wird so geplant, dass sie mit einer künftigen Straßenbahnlinie vereinbar ist.<BR \/><BR \/>In der ersten Bauphase werden die für das Vorhaben benötigten Flächen freigemacht und die Baustellenbereiche eingerichtet. Ab Februar 2027 wird der Untergrund stabilisiert. Anschließend werden die Dämme aufgeschüttet, auf denen die beiden Kreisverkehre entstehen. Parallel dazu werden die bestehenden Brückenbauwerke auf beiden Seiten der Etsch angepasst.<BR \/><BR \/>Diese Arbeiten dauern rund ein Jahr und finden außerhalb der Fahrbahn der Überetscher Straße statt. Der Hauptverkehrsfluss bleibt daher im ersten Baujahr unverändert und wird durch die Arbeiten nicht beeinträchtigt. Die Setzungungen der neuen Dämme werden geotechnisch überwacht.<BR \/><BR \/>Sobald die Setzungen auf ein Minimum zurückgegangen sind, voraussichtlich ab Juni 2028, werden die neuen Dämme an die Überetscher Straße angeschlossen. Dann beginnen die Arbeiten zur Fertigstellung der Kreisverkehre. In dieser Phase wird der Verkehr vorübergehend über die neuen Kreisverkehrsfahrbahnen geführt. Alle Fahrtrichtungen bleiben offen; im Kreuzungsbereich der Überetscher Straße wird der Verkehr jedoch vorübergehend langsamer fließen.<BR \/><BR \/>Das Vorhaben wird mit Geldmitteln aus dem Fonds für Entwicklung und Kohäsion (FSC) kofinanziert, die von der Abteilung Europa verwaltet werden.