Hauptziel der Maßnahmen ist es, das Unfallrisiko an den beiden Auf- und Abfahrten der MeBo zu senken sowie einen flüssigen Verkehr ohne größere Staus auf den beiden Abschnitten – der SS 38 MeBo und der SS 42 – zu gewährleisten. <BR \/><BR \/>Zudem ist es ein wichtiges Anliegen, eine gute Durchfahrt für den öffentlichen Busverkehr zu sichern, um die Einhaltung der Fahrpläne und den Komfort der Fahrgäste zu garantieren.<BR \/><BR \/>Aus diesem Grund wird der Knotenpunkt mit zwei Kreisverkehren neu gestaltet, die an die Nord- und Südspur der MeBo in Richtung Bozen und Meran angebunden sind. Auf dem Teilstück vom Pillhof bis zur MeBo-Einfahrt in Richtung Bozen wird ein weiterer Abschnitt der Überetscher Straße mit einer Busspur ausgestattet. <BR \/><BR \/>Diese Vorzugsspur muss so konzipiert werden, dass sie auch mit einer zukünftigen Tram kompatibel ist.<BR \/><BR \/>Die Bauzeit wird etwa 29 Monate betragen, bei Gesamtkosten von 23 Millionen Euro.