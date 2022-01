MeBo: Pkw in Vollbrand

Es war gegen 18.30 Uhr, als die Freiwillige Feuewehr von Vilpian auf die Südspur der MeBo gerufen wurde. Dort war bei der Ausfahrt Terlan ein Auto in Brand geraten. Der Fahrer schaffte es noch rechtzeitig sein Fahrzeug in einer Nothaltebucht anzuhalten und sich in Sicherheit zu bringen. Beim Eintreffen der Feuerwehrleute stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand. Durch den raschen Einsatz konnte der Brand in kürzester Zeit unter Kontrolle gebracht werden.Der Lenker des Fahrzeugs wurde glücklicherweise nicht verletzt. Der Brand war ersten Informationen zufolge wohl aufgrund eines Motordefekts ausgebrochen.Auch die Behörden, der Straßendienst und der Abschleppdienst waren im Einsatz.

jot