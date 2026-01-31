Das Unglück ereignete sich gegen 21 Uhr, als ein Pkw-Fahrer auf der MeBo bei Terlan aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Trotz des heftigen Aufpralls konnte sich der Fahrzeuglenker noch selbstständig aus dem Auto befreien. Er wurde daraufhin umgehend vom herbeigerufenen Notarzt medizinisch versorgt und anschließend mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus Bozen eingeliefert.<BR \/><BR \/>Die Freiwillige Feuerwehr Terlan sicherte die Unfallstelle ab und kümmerte sich um die Aufräumarbeiten auf der Schnellstraße. Neben der Feuerwehr standen auch die Behörden im Einsatz, die die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen haben.