<BR \/>Kurz nach 10 Uhr ging bei der FF Terlan der Alarm ein: Schon wieder hat sich in der Waldthaler-Kurve auf der MeBo, dieses Mal auf der Nordspur, ein Unfall ereignet. <BR \/><BR \/>Betroffen ist ein Lieferwagen, der aus bisher ungeklärter Ursache umgekippt ist. Fremdeinwirken wird laut ersten Informationen der Straßenpolizei ausgeschlossen. Der Lenker des Lieferwagens habe sich nicht verletzt.<BR \/><BR \/>Die FF Terlan und die Berufsfeuerwehr sind vor Ort, um die Unfallstelle zu räumen. Die MeBo-Nordspur war bei der Unfallstelle kurzzeitig nur einspurig befahrbar, was zu langen Rückstaus und Verzögerungen führte. Seit 12 Uhr sind wieder beide Spuren geöffnet.<BR \/><BR \/> <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Sie haben einen Fehler gefunden? Geben Sie uns bitte Bescheid.<\/a>