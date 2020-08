MeBo: Katze verirrt sich in Betonblöcke

Ein etwa 4 Wochen altes Kätzchen hatte sich in Fahrtrichtung Meran, kurz nach dem Eingang von Gargazon, auf die MeBo verirrt. Das Kätzchen sei ganz schwarz, mit weißer Schnauze und weißer Brust. Nach stundenlanger Suche, war es zuletzt zwischen den Betonblöcken zur Fahrbahnteilung in der Mitte der MeBo gesichtet worden, wo es vermutlich Zuflucht vor den vorbeifahrenden Autos gesucht hatte. Ein erster Versuch der Besitzerin, das Kätzchen selbst zu retten, scheiterte.Um 20 Uhr habe die Besitzerin daraufhin die 112 angerufen und im weiteren Schritt bei der zuständigen Stelle darum gebeten, zu intervenieren und das Kätzchen sicher zu bergen. Ihr Vorschlag: Eine Fahrspur kurz sperren. Die Einsatzkräfte hätten jedoch keinen Grund dafür gesehen, einzugreifen. Eine Bergung sei zu aufwändig und nebenbei ungewiss, ob die Katze auch wirklich da sei.Als über Nacht ab und zu keine Autos fuhren, soll die 4-köpfige Gruppe, die abwechselnd entlang der MeBo am Radweg neben der Etsch Nachtwache gehalten hat, das Kätzchen sogar noch mehrfach miauen gehört haben. Immer wieder, bis 2 Uhr morgens, sei das weiße Näschen der Katze im Schlitz auf der Unterseite der Betonblöcke aufgetaucht. Auch auf sozialen Medien machte die Besitzerin darauf aufmerksam, die Augen offen zu halten und teilte ihren Unmut darüber, das Kätzchen dem sicheren Tod zu überlassen.Später habe es dann aber länger kein Lebenszeichen mehr aus der Straßenabtrennung gegeben: „Sicher ist es nicht, dass das Kätzchen noch immer da ist, aber mit großer Wahrscheinlichkeit schon“, so die Besitzerin gegenüber STOL. Vielleicht ist es dem Kätzchen gelungen zu flüchten, vielleicht aber irrt es immer noch unter der Absperrung umher. Einige Leute sollen es im Laufe des Tages zufällig gesehen haben. Der Straßendienst habe das Kätzchen laut Besitzerin sogar vermutlich lokalisiert, aber noch nichts für seine Rettung tun können. Das Schicksal des Kätzchens bleibt wohl ungewiss.

aj