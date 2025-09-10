Der Unfall ereignete sich gegen 15.30 Uhr auf der Südspur bei Vilpian: Eine 22-jährige Slowakin verlor aus vorerst unbekannter Ursache die Kontrolle über ihren Pkw. <BR \/><BR \/>Daraufhin drehte sich der Wagen mehrfach und krachte anschließend in die Mittelleitplanke. <BR \/><BR \/>Die junge Frau verletzte sich leicht. Das Weiße Kreuz Etschtal kümmerte sich um die Erstversorgung und brachte die Verletzte ins Krankenhaus nach Bozen. <BR \/><BR \/>Die Freiwillige Feuerwehr von Vilpian erledigte die Aufräumarbeiten. Die Straßenpolizei hat die Unfallerhebungen aufgenommen. <BR \/> <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Haben Sie einen Fehler entdeckt? Geben Sie uns bitte Bescheid. <\/a>