<BR \/><BR \/>Die Freiwilligen Feuerwehren von Nals und Vilpian wurden am heutigen Donnerstag gegen 17.15 Uhr alarmiert. Auf der Nordspur der Schnellstraße MeBo hatte sich ein Verkehrsunfall ereignet. <BR \/><BR \/>Ersten Informationen zufolge prallte ein Motorrad gegen ein Fahrzeug. Der Biker soll sich dabei erhebliche Verletzungen zugezogen haben. Er wurde ins Bozner Krankenhaus gebracht. <BR \/><BR \/>Der Einsatz läuft noch, indes staut es auf der Nordspur der MeBo zurück bis fast nach Terlan, berichteten betroffene Pkw-Lenker. Vor Ort sind neben den Freiwilligen Feuerwehren auch die Behörden sowie das Weiße Kreuz samt Notarzt. <BR \/><BR \/><i>STOL hält Sie auf dem Laufenden. <BR \/><\/i>