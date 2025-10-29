Der Unfall ereignete sich am Mittwochmorgen gegen 5.30 Uhr: Eine Lenkerin musste wegen einer Panne entlang der MeBo-Nordspur bei Nals anhalten, die Frau stieg glücklicherweise aus dem Fahrzeug aus, denn wenig später fuhr ein zweiter Pkw auf den Wagen der Frau auf. Durch die Wucht des Zusammenpralls landete das Fahrzeug der Frau im Straßengraben.<BR \/><BR \/>Der Pkw-Lenker vom hinteren Pkw zog sich beim Unfall leichte Verletzungen zu - er wurde von den Sanitätern ins Bozner Spital gebracht. Die Frau blieb ersten Informationen zufolge unverletzt. <BR \/><BR \/>Die Aufräumarbeiten sind noch im Gange,die Nordspur ist derzeit gesperrt. Es haben sich Staus gebildet.<BR \/><BR \/>Die Behörden haben die Erhebungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.