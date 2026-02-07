Der Unfall ereignete sich gegen 15.15 Uhr vor der Ausfahrt Vilpian: Ein Pkw prallte gegen die Leitplanke, überschlug sich und blieb seitlich liegen. <BR \/><BR \/>Der Fahrer, ein 32-Jähriger aus dem Trentino, konnte sich selbst aus dem Wagen befreien und zog sich glücklicherweise nur leichte Verletzungen zu.<BR \/><BR \/>Der Verkehr wurde über die Mebo-Brücke umgeleitet.<BR \/><BR \/>Im Einsatz standen das Weiße Kreuz Lana, die Freiwillige Feuerwehr von Gargazon, die Ortspolizei und der Straßendienst.