<BR \/><BR \/>Glück im Unglück hatte ein Lenker am Montagabend auf der MeBo-Nordspur. Auf der Höhe von Terlan verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug vom Typ Fiat Panda, das sich anschließend überschlug und auf dem Dach liegen blieb. <BR \/><BR \/>Ereignet hat sich der Unfall gegen 19.50 Uhr: Neben der Freiwilligen Feuerwehr Terlan wurden auch jene von Vilpian alarmiert – zur Unfallstelle eilten darüber hinaus das Weiße Kreuz Sektion Etschtal, ein Notarzteinsatzfahrzeug aus Bozen sowie die Carabinieri von Eppan. <BR \/><BR \/>Nach der Erstversorgung wurde die leichtverletzte Person ins Krankenhaus gebracht – die Wehrleute räumten indes die Unfallstelle.