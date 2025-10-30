Ein Pkw ist am heutigen Donnerstag gegen 16.30 Uhr auf der MeBo etwa hundert Meter hinter der Einfahrt bei Lana auf einen Lkw geprallt. In der Folge hat der Pkw sich mehrere Male überschlagen.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1232235_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Dabei zog sich der Lenker des Pkw ersten Informationen zufolge leichte Verletzungen zu, der Lenker des Lkw blieb unverletzt. Im Einsatz standen die freiwillige Feuerwehr Lana, das Weiße Kreuz und die Ordnungskräfte.