Die beiden Unfälle ereigneten sich gegen 19.30 Uhr in der 90er-Zone zwischen Terlan und Vilpian – einem Streckenabschnitt, auf dem es immer wieder kracht.<BR \/><BR \/>Ersten Angaben zufolge kam es zu zwei Unfällen, an denen insgesamt acht Fahrzeuge beteiligt waren. Zwei Personen – darunter eine schwangere Frau – wurden verletzt und ins Bozner Spital gebracht.<BR \/><BR \/>Insgesamt sechs Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, beide Fahrspuren mussten aus diesem Grund zeitweise komplett gesperrt werden. Rund eineinhalb Stunden nach dem Unfall konnte der Verkehr langsam wieder aufgenommen werden.<BR \/><BR \/>Vor Ort standen die Freiwillige Feuerwehr Terlan, der Abschleppdienst sowie das Weiße Kreuz Etschtal im Einsatz.