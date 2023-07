MeBo: Kilometerlange Staus wegen Bauarbeiten

Ab der Ausfahrt Eppan auf der Südspur staut es bis nach Bozen. - Foto: © kn

Viel Geduld von Eppan nach Bozen

Es war zu erwarten, dass es zu starken Verkehrsproblemen und Staus kommen dürfte. Kein Wunder, jeden Tag wird die MeBo von rund 40.000 Autofahrern befahren.Besonders im Morgenverkehr, wenn die Leute zur Arbeit fahren, sind Staus vorprogrammiert. Aber auch um 9 Uhr zeigen aktuelle Fotos, dass es starken Rückstau gibt.Wer derzeit auf der MeBo von Eppan in Richtung Bozen will, braucht sehr viel Geduld. Ab der Ausfahrt Eppan auf der Südspur staut es bis nach Bozen.Aber auch auf der Ausweichroute, der Staatsstraße, herrscht Kolonnenverkehr.Die Bauarbeiten auf der MeBo dauern bis zum 15. Juli an. Danach sind noch weitere Arbeiten geplant (Mehr dazu erfahren Sie hier).