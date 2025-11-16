Gegen 13 Uhr kam kam es zu dem Auffahrunfall auf der MeBo-Nordspur zwischen Terlan und Vilpian. Der Aufprall zwischen den beiden Pkw war heftig, beide Fahrzeuge wurden komplett zerstört. Zwei einheimische Personen wurden bei dem Unfall verletzt. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1238994_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Wie schwer sie verletzt wurden, ist derzeit nicht bekannt. Die Verletzten waren stets ansprechbar und wurden ins Bozner Krankenhaus gebracht.<h3>\r\nEs bildeten sich mehrere Kilometer Rückstau<\/h3>Die Nordspur an der Unfallstelle musste zeitweise komplett gesperrt werden, es staute mehrere Kilometer zurück. Mittlerweile ist die Straße wieder normal befahrbar, der Rückstau löst sich auf. <BR \/><BR \/>Vor Ort im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Terlan, das Weiße Kreuz, die Straßenpolizei sowie der Straßendienst.