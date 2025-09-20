<BR \/><BR \/>Gegen 7.20 Uhr wurden die Freiwillige Feuerwehr Lana und Burgstall wegen eines Verkehrsunfalles auf der Nordspur der Schnellstraße zwischen Bozen und Meran alarmiert. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1215225_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><BR \/>Zunächst befürchtete man, dass eine oder mehrere Personen im Fahrzeug eingeklemmt waren – die angerückten Einsatzkräfte stellten aber fest, dass das glücklicherweise nicht zutraf. <BR \/><BR \/><h3>\r\nSichtbare Schäden am Auto – Aber nicht auf der MeBo <\/h3>\r\nDenn im Auto saß niemand – der Unfalllenker war auch nicht auffindbar, berichteten die Einsatzkräfte. Der Pkw vom Typ Volkswagen Polo war aber sichtbar beschädigt – er muss wohl einen Gegenstand mit dem linken Kotflügel, dem linken Vorderreifen und einen Teil der Fahrertür touchiert haben. Dabei wurde auch der Seitenspiegel abgerissen. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1215228_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Auf dem Abschnitt der MeBo waren keine Schäden festgestellt worden, die darauf hinweisen würden, dass der Pkw gegen die Leitplanken gefahren sei. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1215231_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Carabinieri von Burgstall haben die Ermittlungen zum Unfall und zur Identität des Lenkers aufgenommen. Der Wagen wurde abgeschleppt.