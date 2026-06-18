In einem Interview mit dem Journalisten Gianluigi Nuzzi in der Sendung „Dentro la notizia“ auf dem italienischen TV-Sender Canale 5 erklärte er, dass die 66-Jährige am Mittwoch wegen einer übermäßigen Einnahme von Beruhigungsmitteln in die Notaufnahme gebracht und dort umgehend einer Magenspülung unterzogen werden musste. „Wir wissen nicht, ob sie die Medikamente freiwillig eingenommen hatte oder nicht“, so Cataliotti.<BR \/><BR \/><BR \/>Andrea Sempio steht im Fokus neuer Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Pavia im Zusammenhang mit dem Mord an Chiara Poggi. Die Wiederaufnahme der Untersuchungen belastet die Familie nach Angaben der Verteidigung seit inzwischen fast eineinhalb Jahren.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1325316_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Cataliotti bezeichnete den Vorfall als „Warnsignal“ und appellierte an Öffentlichkeit und Medien, den Ton in der Debatte zu mäßigen. Die Mutter seines Mandanten habe „lediglich das Pech, die Mutter eines Sohnes zu sein, gegen den dieses Verfahren geführt wird“, sagte der Anwalt.<BR \/><BR \/>Das Verteidigungsteam habe Andrea Sempio geraten, seiner Mutter beizustehen und sie vor den Belastungen der öffentlichen Aufmerksamkeit zu schützen. Insbesondere solle sie sich von Angriffen in sozialen Netzwerken, Briefen und E-Mails distanzieren. Daniela Ferrari sei weder Beschuldigte noch anderweitig in das Verfahren involviert.<h3>\r\nWeitere Vorfälle<\/h3>Es ist nicht das erste Mal, dass Ferrari im Zusammenhang mit den Ermittlungen gesundheitliche Probleme erleidet. Bereits im vergangenen Oktober war es zu einem ähnlichen Vorfall gekommen. Zuvor hatte sie am 28. April 2025 einen Schwächeanfall erlitten, als sie beim Provinzkommando der Carabinieri in Mailand als Zeugin vernommen werden sollte.<BR \/><BR \/>Im Mittelpunkt der damaligen Befragung stand ein Kassenbon, den die Ermittler als mögliches fingiertes Alibi betrachten. Nach ihrer Auffassung könnte dieser von den Eltern erstellt worden sein, um ihren Sohn zu entlasten. Die Vorwürfe sind Teil der laufenden Ermittlungen, in denen die Behörden den Sachverhalt weiterhin prüfen.