Drei Tage lang konnten 25 Medizinstudierende bei der sechsten Ausgabe der Summer School des Südtiroler Sanitätsbetriebes verschiedene medizinische Fachbereiche kennenlernen, praktische Fertigkeiten erproben und Einblicke in den Berufsalltag im Gesundheitswesen gewinnen.<BR \/><BR \/>Wie sieht der medizinische Alltag in unterschiedlichen Fachbereichen aus? Welche Fertigkeiten braucht es in der Notfallmedizin, und welche Arbeitsmöglichkeiten bietet der Südtiroler Sanitätsbetrieb nach dem Medizinstudium? Antworten auf diese Fragen wollte auch diesmal wieder die Summer School des Sanitätsbetriebes geben.<BR \/>Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartete ein abwechslungsreiches Programm aus Fachvorträgen, Diskussionen und praktischen Übungen. Dabei konnten die Studierenden verschiedene Bereiche der Medizin kennenlernen – von Infektiologie, Pädiatrie und Hämatologie über Suchterkrankungen, Allgemeinmedizin, Chirurgie und Dermatologie bis hin zur Urologie.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1362168_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>In Kleingruppen konnten die Studierenden unter anderem die klinische und sonographische Untersuchung der Gelenke, die Abdomensonographie oder anhand einer Simulation die richtige Vorgangsweise in der Notfallmedizin üben. Insgesamt erhielten die Studierenden die Möglichkeit, medizinische Inhalte nicht nur theoretisch kennenzulernen, sondern auch selbst praktisch anzuwenden.<BR \/><BR \/>In den drei Tagen der Summer School ging es aber nicht nur um medizinische Inhalte, sondern auch um die beruflichen Perspektiven nach dem Studium. In einer Podiumsdiskussion informierte der Südtiroler Sanitätsbetrieb über Ausbildung und Beruf, Facharztausbildung, PhD und Anerkennung des Studiums. Erfahrungsberichte von Ärztinnen und Ärzten boten zudem persönliche Einblicke in unterschiedliche berufliche Wege.<BR \/><BR \/>Ressortdirektor Michael Mayr, Generaldirektor Christian Kofler und Sanitätsdirektor Josef Widmann ließen es sich nicht nehmen, bei der Abschlussveranstaltung dabei zu sein und standen den Studentinnen und Studenten für Fragen zur Verfügung.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1362171_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Generaldirektor Christian Kofler: „Der Südtiroler Sanitätsbetrieb muss den Vergleich mit Gesundheitsbetrieben in den angrenzenden Ländern und auch mit anderen Betrieben in Italien nicht scheuen. Wir bieten unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein breites Angebot – von einer guten Ausbildung und vielfältigen Weiterbildungsmöglichkeiten über Chancen in Forschung und beruflicher Entwicklung bis hin zu Maßnahmen für eine gute Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben und einer attraktiven Entlohnung. Veranstaltungen wie die Summer School sind eine gute Gelegenheit, den Südtiroler Sanitätsbetrieb kennenzulernen und einen konkreten Einblick in die vielfältigen beruflichen Möglichkeiten bei uns zu bekommen.“<BR \/><BR \/>Michael Mian, Direktor des Dienstes für Innovation, Forschung und Lehre (IRTS), welcher zusammen mit seinem Team und des Recruitings die Summer School vorbereitet und durchführt: „Die Summer School verbindet fachliche Inhalte mit praktischen Erfahrungen und dem persönlichen Austausch. Gerade dieser direkte Kontakt ist wichtig, um jungen Medizinerinnen und Medizinern einen authentischen Einblick in den Arbeitsalltag und die beruflichen Möglichkeiten im Südtiroler Sanitätsbetrieb zu geben. Gleichzeitig bietet die Veranstaltung die Gelegenheit, Südtirol als attraktiven Arbeits- und Lebensort kennenzulernen.“