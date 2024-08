Medizinstudium in Bozen: Ministerium besiegelt Akkreditierung

Von der Idee bis zur Akkreditierung

Die nächsten Fristen

Das Ministerium für Universität und Forschung (MUR) hat die Einrichtung des neuen englischsprachigen Studiengangs „Medicine and Surgery“ der Universität Cattolica in Bozen offiziell genehmigt. Mit der Akkreditierung bestätigt das MUR, dass alle Voraussetzungen für die Aktivierung eines neuen Studiengangs erfüllt sind, unter anderem im Hinblick auf Lehre, Forschung, Strukturen, Ausstattung, organisatorische Rahmenbedingungen und wirtschaftlich-finanzielle Nachhaltigkeit.Die Zusammenarbeit zwischen dem Land Südtirol und der Universität „Cattolica del Sacro Cuore„ mit dem Ziel, junge Ärztinnen und Ärzte in Südtirol auszubilden, begann im Jahr 2020 noch vor Ausbruch der Pandemie auf Initiative des Gesundheitsressorts. Nach dem grünen Licht der Landesregierung unterzeichneten Land und Universität im Juli 2023 ein Einvernehmensprotokoll.Anschließend wurde das Projekt von den internen Gremien der Universität, der Südtiroler Ärztekammer, den Sozialpartnern und dem Landeskoordinierungskomitee für Universitäten positiv bewertet. Es folgte die Unterzeichnung einer Vereinbarung zwischen Cattolica und dem Universitären Ausbildungszentrum für Gesundheitsberufe Claudiana; eine Durchführungsvereinbarung mit dem Südtiroler Sanitätsbetrieb steht 2025 an.Im Juli 2024 hat eine Kommission der ANVUR (Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca), die das universitäre und Forschungssystem in Italien bewertet, die Voraussetzungen für die Aktivierung des neuen Studiengangs im Rahmen mehrerer Online-Konferenzen und eines Lokalaugenscheins in Bozen überprüft. Das Verfahren wurde nun mit dem Akkreditierungsdekret abgeschlossen, das den offiziellen Beginn des ersten Medizinstudiums in Bozen markiert.Die Einschreibeverfahren der Studienanwärterinnen und Studienanwärter – 297 hatten den Aufnahmetest im Mai bestanden – laufen noch bis zum 6. September. Alle 60 Plätze sind bereits vergeben und wurden von ebenso vielen Studierenden bestätigt.Noch bis zum 10. September kann eine Landesfinanzierung der jährlichen Universitätsgebühren durch das Land beantragt werden. In den Tagen vor dem Unterrichtsbeginn am 30. September finden die Info- und Orientierungstage für die Medizinstudierenden statt, von denen rund die Hälfte von außerhalb der Region oder aus anderen Ländern stammen.