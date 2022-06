Medizinstudium in Hamburg: Südtirolerin wurde Anerkennung verweigert Medizinstudium in Hamburg: Südtirolerin wurde Anerkennung verweigert

Südtirol braucht dringend neue Ärzte. Um diesem Notstand entgegen zu wirken, hat sich die Landesregierung um Ausbildungsplätze für Südtiroler im Ausland bemüht. Zustande gekommen ist dabei unter anderem auch eine Zusammenarbeit mit einer Universität in Rumänien, die den Südtirolern Studienplätze in ihrer Filiale in Hamburg zur Verfügung stellt. Jetzt droht aber Ungemach. Einer Südtirolerin wurde nämlich die Anerkennung ihres Studiums jetzt verweigert. + von Isabell Hanssen