Dass Studierende aus Südtirol bei den Aufnahmetests dennoch erfolgreich sind, bestätigt Wolfgang Prodinger, Vizerektor für Studienangelegenheiten der Medizinischen Universität Innsbruck. „Das zeigt sich speziell bei der Zahnmedizin. Fünf von 40 Plätzen gehen hier an Südtiroler“, erklärt Prodinger. <BR \/><BR \/>Nichtsdestotrotz ist die Zahl der Südtiroler Studienanfänger in Humanmedizin in Innsbruck deutlich zurückgegangen. Waren es im Studienjahr 2024\/25 noch 59, sind es 2025\/26 51 und heuer nur noch 31. Innerhalb von zwei Jahren hat sich die Zahl damit beinahe halbiert. Ein Umstand, der in Innsbruck unter anderem mit dem erweiterten Studienangebot in Südtirol in Verbindung gebracht wird. Seit 2025 kann an der Claudiana das englischsprachige Studium „Medicine and Surgery“ absolviert werden. Im Studienjahr 2026\/27 studieren dort 174 angehende Ärzte, davon 53 aus Südtirol. <h3>\r\nAndere Studienorte gewinnen an Bedeutung<\/h3>Doch auch andere Studienorte scheinen für Südtiroler zunehmend interessant zu werden. Durch Konventionen des Landes mit den österreichischen Medizinuniversitäten werden Südtiroler beim Aufnahmetest im Rahmen des österreichischen Kontingents berücksichtigt. Die Zahl der Südtiroler Medizinstudierenden in Österreich schwanke zwar von Jahr zu Jahr, liege aber schätzungsweise bei 70 bis 75, heißt es aus dem Gesundheitsressort. Darüber hinaus finanziert das Land im laufenden Studienjahr 14 Studienplätze an der PMU Salzburg. Die frühere Kooperation mit der UMCH Hamburg wurde hingegen nicht weitergeführt. Aus Sicht des Gesundheitsressorts greift es ohnehin zu kurz, nur auf die Zahl der aktuell im Ausland studierenden Südtiroler zu schauen. Das Land steuert die Ausbildung auch über die Förderung von Studien- und Ausbildungsplätzen. Voraussetzung für entsprechende Stipendien sind unter anderem der Zweisprachigkeitsnachweis B2 und eine anschließende Dienstverpflichtung im Südtiroler Gesundheitsdienst.<BR \/><BR \/>„Das Land investiert in eine hochwertige Ausbildung, sowohl über Kooperationen mit Universitäten im Ausland und dem Medizinstudium in Bozen als auch über die Vergabe von Stipendien an Südtiroler Medizinstudierende“, unterstreicht Gesundheitslandesrat Hubert Messner.