Medizinstudium mit Landesförderung: 25 Plätze an der PMU Salzburg

Im kommenden Studienjahr 2022/23 finanziert das Land Südtirol 25 Studienplätze – das sind 10 mehr als vergangenes Jahr. Der 5-jährige Studiengang in Humanmedizin in Salzburg orientiert sich an internationalen Standards und Studierende schließen mit dem akademischen Titel „Dr. med. univ.“ ab. Die Vorlesungen finden teilweise in englischer Sprache statt.Gesundheitslandesrat Thomas Widmann freut sich über die Erhöhung der verfügbaren Plätze und erläutert die Relevanz dieses Projektes: „Studienplätze in Medizin sind sehr begehrt und oft erhalten nicht alle, die möchten, einen Platz im Medizinstudium. Auf der anderen Seite macht sich in ganz Europa, und auch in Südtirol, ein wachsender Fachkräftemangel bemerkbar. Um die ärztliche Versorgung auf lange Sicht zu sichern und gleichzeitig jungen Menschen ein Medizinstudium zu ermöglichen, finanziert das Land seit einigen Jahren Studienplätze an der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität in Salzburg.“Die Bewerbungen für einen Studienplatz in Salzburg für das kommende Wintersemester können bis 11. April 2022 eingereicht werden. Der Aufnahmetest findet voraussichtlich im Zeitraum vom 28. April bis 4. Mai 2022 statt. Nach Absolvierung des schriftlichen Tests werden die besten Bewerber zu einem Interview eingeladen, das voraussichtlich zwischen Ende Mai und Mitte Juni 2022 abgehalten wird.Eine Bewerbung für die Förderung des Landes Südtirol ist anschließend für jene möglich, die einen Studienplatz erhalten haben. Die Zuweisung der finanzierten Studienplätze erfolgt unter Berücksichtigung der Rangordnung des Aufnahmeverfahrens an der PMU. Um die Finanzierung des Landes in Anspruch zu nehmen, müssen Bewerber den Zweisprachigkeitsnachweis auf Niveau B2 besitzen.An die Landesförderung geknüpft ist die Auflage, dass die Kandidaten innerhalb von 10 Jahren nach Abschluss der Facharztausbildung oder der Ausbildung in Allgemeinmedizin für mindestens 4 Jahre im Südtiroler Gesundheitsdienst arbeiten.Am Donnerstag, 20. Jänner, findet der virtuelle Tag der offenen Tür der PMU Salzburg statt. Dort haben Interessierte die Möglichkeit eine virtuelle Tour durch den Campus zu machen, Fragen im Live-Chat an Studiengangsvertretenden und an Studierende zu richten und an Expertentalks teilzunehmen. Die Anmeldung zum Virtual Open Day ist online auf der Webseite der Universität möglich.

lpa/stol