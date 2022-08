Meer vor Italiens Küste ist bis zu 30 Grad warm

„Das sind 2 bis 3 Grad mehr als normalerweise“, sagte der Meteorologe Claudio Tei vom Nationalen Wissenschaftsrat der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch.Die Temperaturen im Meer rund um die Inseln, zu denen auch Stromboli mit dem noch aktiven, gleichnamigen Vulkan gehört, wurden Satellitendaten entnommen. Selbst im nördlichen Teil des Tyrrhenischen Meeres, also vor den Küsten der Toskana und des Latiums, ist das Wasser teilweise bis zu 28 Grad warm. Ähnliche Werte werden an der Adria erreicht.Die Wissenschaftler gehen nicht von einer Abkühlung in den nächsten Wochen aus. Das Gesundheitsministerium gab für Palermo auf Sizilien und Perugia in der Region Umbrien die höchste Hitzewarnstufe für Donnerstag aus. Zwischen 11 und 18 Uhr sollte dann der Aufenthalt im Freien unter direkter Sonneneinstrahlung gemieden werden.