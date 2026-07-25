Der heutige Samstag gilt ohnehin als „schwarzer Reisetag“ – also ein Tag mit sehr hohem Verkehrsaufkommen, wie die Verkehrsseite „ <a href="https:\/\/www.verkehrsinfos.it\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Verkehrsinfo<\/a>“ berichtet. Durch den Unfall auf der Südspur kommt es zu zusätzlichen Verzögerungen. <BR \/><BR \/>Autofahrer müssen daher im Bereich zwischen Bozen-Süd und Neumarkt derzeit mit über einer Stunde Zeitverlust rechnen.<BR \/><BR \/><i>STOL hält Sie auf dem Laufenden.<\/i>