Mega-Stau durch Unfall auf der Töll – nichts geht mehr

Am Donnerstagnachmittag hat sich auf der Höhe Töll – zwischen Algund und Partschins – ein Unfall ereignet. Als Folge gibt es derzeit einen Riesenstau. So verliert man vom Vinschgau Richtung Meran kommend eine Stunde Zeit. Auch in der Gegenrichtung muss man mit mehr als einer dreiviertel Stunde Verzögerung rechnen.