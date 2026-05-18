„Weil vom Brenner bis Verona ein ‚Lkw-Kilometer-Sozial-Anlocktarif‘ gilt, der den Durchschnittstarif auf der Alpenkonventionsstrecke Rosenheim–Verona auf rund 30 bis 35 Cent pro Kilometer drückt“, heißt es in einer Aussendung überspitzt. <BR \/><BR \/>Zum Vergleich: In der Schweiz sind es ein Euro. Weiters sei zwischen Verona und Brenner „keine einzige Schutzmaßnahme realisiert worden, um wie in Nordtirol die Belastungen für die Anrainerschaft deutlich zu reduzieren“. Es gelte unbedingt, den Lebens-, Regionalwirtschafts- und Naturraum mitten im Herzen der Alpen für künftige Generationen zu schützen.