Mehr als 10 Millionen Ausgangskontrollen in Italien

Allein am Freitag waren es fast 290.000; knapp 6790 von ihnen erhielten ein Bußgeld oder wurden wegen Falschangaben oder Verletzung von Quarantänevorschriften belangt.Ein landesweites Ausgangsverbot ist in Italien seit dem 11. März in Kraft. Bürger dürfen ihre Wohnung grundsätzlich nur zum Einkaufen, für Arzt- oder Apothekenbesuche sowie aus nachgewiesenen beruflichen Gründen verlassen.Italien zählt 60 Millionen Einwohner. Neben den 10 Millionen Personenkontrollen gab es laut Regierung fast 4 Millionen polizeiliche Überprüfungen von Geschäften oder gewerblichen Aktivitäten während des Lockdown.

apa/stol