Mehr als 100.000 Corona-Infektionen in Afrika

Mit fast 700 Todesfällen ist Ägypten das Land mit den meisten Toten, es folgt Algerien mit 575 Toten.Südlich der Sahara sind Südafrika und Nigeria bisher am stärksten von der Pandemie betroffen. In Südafrika wurden mehr als 19.000 Infektionen und knapp 370 Todesfälle registriert. Nigeria verzeichnete rund 7000 Infektionen und 211 Tote.Mit insgesamt rund 100.000 Corona-Fällen liegt die Zahl der Infizierten in Afrika weit hinter den dramatischen Zahlen aus anderen Weltteilen. In den USA wurden bereits mehr als 1,5 Millionen Infektionen registriert, fast 95.000 Menschen starben dort an oder mit einer Covid-19-Erkrankung.Europa verzeichnete bisher mehr als 1,9 Millionen Infizierte und mehr als 171.000 Tote. Experten warnen jedoch, dass die Dunkelziffer der Corona-Fälle in Afrika aufgrund mangelnder Testkapazität sehr hoch sein könnte.

apa