Mehr als 2 Promille auf A22: Sondertransport gestoppt

Der zuständige Autobahnbetrieb in Trient hatte die Sterzinger Polizeibeamten alarmiert, nachdem mehrere Autofahrer einen Lkw auf der Durchreise gemeldet hatten, der in Fahrtrichtung Bozen durch seinen äußerst gefährlichen Fahrstil aufgefallen war.Auf der Höhe der Mautstelle Brixen – Industriezone gelang es den Beamten schließlich den Sondertransport ausfindig zu machen und anzuhalten. Zuvor hatte das Fahrzeug auch eine Leitplanke gestreift.Bei der Kontrolle roch der Lenker, bosnischer Herkunft, stark nach Alkohol. Ein zweifacher Alkoholtest ergab exakt 2.34 und 2.32 g/l.Dem alkoholisierten Fahrer wurde sein Führerschein auf der Stelle entzogen und er wurde wegen Trunkenheit am Steuer angezeigt. Nun muss er auch mit den entsprechenden straf- und zivilrechtlichen Konsequenzen rechnen. Insbesondere für Berufsfernfahrer sind noch härtere Strafen laut Gesetz vorgesehen.Der Sondertransport mit Firmensitz in Litauen transportierte ein schweres Militärfahrzeug. Das Fahrzeug wurde schließlich beschlagnahmt und zur Justizstelle nach Brixen gebracht.

aj