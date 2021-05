Mehr als 20 Millionen verabreichte Impfdosen in Italien

Bis am Tag der Arbeit bzw. am 1. Mai wurden in Italien 20.111.976 Impfdosen verabreicht, wobei 14.084.097 Menschen die erste Dosis (23 Prozent der Gesamtbevölkerung) und 6.027.879 Italiener auch die zweite Dosis (10 Prozent) erhalten haben.