Mehr als 20 Tote bei Explosion in pakistanischer Moschee

In dem Gebiet befinden sich viele Gebäude der Polizei. Behörden gehen von einem Selbstmordanschlag aus.Zunächst bekannt sich niemand zu dem Anschlag. In Peschawar leben etwa 2 Millionen Menschen. In Pakistan ist die große Mehrheit der Bevölkerung von mehr als 230 Millionen Einwohnern muslimischen Glaubens.