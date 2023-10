Mehr als 2000 Tote bei Erdbeben in Afghanistan

Mehr als 1300 Häuser stürzten nach Behördenangaben wegen der Beben in der Region um die Stadt Herat ein. „Für die Behandlung der Opfer dieses Vorfalls tun wir unser Bestes“, sagte der Sprecher der Katastrophenschutzbehörde der Taliban, Mullah Dschanan Sajek.Unterdessen ging die verzweifelte Suche nach Überlebenden weiter. Weit über zehntausend Bewohner der am stärksten betroffenen Provinz, die im Norden auch an Turkmenistan grenzt, könnten bei den Beben verletzt worden sein. Die Sorge ist groß, dass die Opferzahl in den kommenden Tagen noch weiter steigen wird.„Es war unerträglich. Wir sahen 5, 6 Dörfer. Sie sind dem Erdboden gleich“, erzählte etwa Mohammed Rafik Schirsai per Sprachnachricht. Der erfahrene Mediziner ist Teil eines Rettungsteams in Westafghanistan. „Man kann den Unterschied zwischen einem Haus und einer Straße nicht mehr sehen“, erzählt Schirsai weiter. „Unter jedem Stück Erde könnte ein Mensch sein, der sein Leben verloren hat und den niemand mehr retten kann. Leider waren wir nicht mehr in der Lage zu helfen“, beschreibt der Arzt die bedrückenden Szenen. Videos in den sozialen Medien zeigten Rettungskräfte mit Bulldozern vor Ort und Helfer, die teils nur mit ihren Händen nach Vermissten gruben.