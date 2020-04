Mehr als 20.000 Covid-19-Tote in Italien

Die Zahl der Infizierten stieg auf 103.616. Aktuell liegen 28.023 Covid-19-Kranke in den italienischen Spitälern, 3260 davon auf der Intensivstation.Die Zahl der Patienten in Heimisolierung betrug 72.333 Personen, das sind 70 Prozent aller positiv getesteten Personen. Die Zahl der Genesenen kletterte auf 35.435.In der Lombardei, Epizentrum der Coronavirus-Epidemie in Italien, stieg die Zahl der Todesopfer in 24 Stunden um 280 auf 10.901. Am Sonntag waren es noch 110 Todesopfer in 24 Stunden gewesen.Der Ostersonntag mit Frühlingswetter verleitete offenbar viele Italiener zu Verstößen gegen die Ausgangssperre.13.756 Menschen wurden von den Sicherheitskräften bestraft, weil sie sich nicht an die Lockdown-Vorschriften gehalten haben, teilte die Polizei mit.213.565 Personen wurden kontrolliert.

apa