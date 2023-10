Mehr als 250 Migration neu auf Lampedusa angekommen

Am Samstag waren 180 Migranten an Bord von 6 Booten auf der Insel eingetroffen. Im sogenannten Hotspot befinden sich 749 Personen. Sie sollen im Laufe des Tages Lampedusa in Richtung Sizilien verlassen, berichteten die Behörden.Das Team der Hilfsorganisation „Ärzte ohne Grenzen“ (MSF) an Bord des Schiffes „Geo Barents“ hatte am Samstagnachmittag zusammen mit der italienischen Küstenwache einen der geretteten Migranten evakuiert. Der an einer chronischen Krankheit leidende Mann wurde in ein Krankenhaus in Italien eingeliefert, nachdem sich sein Zustand plötzlich verschlechtert hatte, teilte die MSF-Crew mit.Italien ist weiterhin mit starken Migrationsbewegungen konfrontiert. Seit Anfang 2023 sind 135.000 Migranten in Italien eingetroffen. Im Vergleichszeitraum 2022 waren es noch 72.411 gewesen, wie das Innenministerium in Rom mitteilte. Belastet ist vor allem die Insel Lampedusa.